الجزائر.. تظاهرات ضد الانتخابات

المصدر: الجزائر - وكالات

تظاهر الطلاب الجزائريون أمس ضد إجراء الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ووسط انتشار كثيف لرجال الشرطة على المسافة الرابطة بين ساحتي الشهداء وموريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية، بدأ الطلاب القادمون من مختلف الجامعات مسيرتهم الثلاثين على التوالي بمشاركة أساتذة ومواطنين.

وبعدما جرت المسيرة بهدوء طوال مسارها ازداد التوتر قرب الجامعة المركزية عندما منعت الشرطة المتظاهرين من التوجه نحو ساحة البريد المركزي.

وقامت الشرطة بتوقيف عشرة متظاهرين على الأقل وحجزت الهواتف النقالة للعديد من الأشخاص الذين صوّروا عمليات التوقيف، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وبحسب متظاهرين فإن الشرطة أوقفت نحو خمسة أشخاص قبل بداية التجمع في ساحة الشهداء قبل أن تطلق سراحهم.

وإضافة إلى 22 متظاهراً تم إيداعهم الحبس المؤقت، الاثنين، بعد توقيفهم في تظاهرة الجمعة، أودع السجنَ أمس سمير بلعربي أحد رموز الحركة الاحتجاجية، بحسب محاميه عبد الغني بادي، الذي لميوضح التهمة الموجهة إليه.