حقوقي يحذّر من استنساخ «حزب الله» في اليمن

حذّر حقوقي يمني من استنساخ نموذج ميليشيا حزب الله اللبناني في اليمن وتدمير إيران للهوية اليمنية. وحذّر الحقوقي اليمني الدكتور فارس البيل، في لقاء حقوقي بجنيف، من استمرار ميليشيا الحوثي في صبغ اليمن كل يوم بأجندات ومفاهيم وأساليب تابعة للفكر الخميني متسلحة بكل القدرات التي نشأت عليها وبنتها إيران لأجل هذا الغرض، بما في ذلك تحويل الفكر اليمني إلى ولاية الفقيه.

وأوضح فارس البيل، أنه منذ وصول نظام الخميني إلى الحكم في إيران بدأت الطموحات التوسعية وخطط تصدير الثورة إلى المنطقة والبحث عن مساحات للتمدد، فأنشأت إيران ميليشيا حزب الله في لبنان، وتبنت ميليشيا الحوثي في اليمن ونقلت إليها الإمكانات اللوجستية والتدريبية، ودربها خبراء من إيران ومن «حزب الله» اللبناني على القتال والخطاب الفكري الطائفي والمهارات الإعلامية والتنظيمية.

وأشار البيل، إلى أن إيران لم تبذل جهداً كبيراً لمحاولة التمييز بين ميليشيا حزب الله والحوثي وغيرهم من الكيانات التابعة لها، بل أرادت أن تظهر جماعاتها بهذا التطابق في الفكر والخطاب والأداء والأساليب والمهمات والقدرات، حسب مشروعها الأيديولوجي. جنيف - واس