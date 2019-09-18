في صفقة جديدة.. الميليشيا تطلق سراح مجموعة من «القاعدة»

المصدر: عدن - البيان

أفرجت ميليشيا الحوثي عن مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة كانوا معتقلين لدى أجهزة الأمن منذ ما قبل الانقلاب على الشرعية وبادلتهم بعدد من أسراها.

وذكرت مصادر محلية في محافظة البيضاء، أن ميليشيا الحوثي أطلقت سراح أكثر من 11 من عناصر تنظيم القاعدة من سجون الأمن السياسي بصنعاء، في مقابل الإفراج عن مجموعة من أسرى الميليشيا في واقعة هي الرابعة التي يتم خلالها الإفراج عن عناصر إرهابية خطيرة مقابل أسرى حوثيين.

ووفقاً لهذه المصادر تمت عملية التبادل بين جماعة الحوثي والقاعدة في محافظة البيضاء، وسبق ذلك أن تم إطلاق العشرات من العناصر المتطرفة التي كانت في سجون صنعاء متهمين بقضايا إرهابية بادل بهم الحوثي في صفقات مشابهة مع التنظيم منذ 2015.

وتتعايش عناصر القاعدة وداعش مع ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة في محافظة البيضاء منذ بداية الانقلاب، وتخوض اشتباكات محدودة في بعض الأوقات لتوسعة مناطق السيطرة، وتعمل الجماعتان على مواجهة القوات اليمنية المشتركة في أكثر من جبهة داخل المحافظة التي تحوّلت إلى ملاذ آمن للعناصر الإرهابية التي تم طردها من محافظتي أبين وشبوة.