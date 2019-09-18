صباح الخالد يدعو إلى أقصى درجات الحذر تجاه المخاطر المحتملة

المصدر: الكويت - د.ب.أ

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، على «ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة»، مهيباً بقادة ورجال القوات المسلحة «مضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة».

واستهل الخالد لقاءه بعدد من القيادات الأمنية والعسكرية في ديوان عام وزارة الخارجية، بنقل «ثقة القيادة السياسية العليا بما يقوم به جيشنا الباسل وقطاعات القوات المسلحة الكويتية كافة من جهود متواصلة في سبيل حفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحيوية من أي اعتداءات أو مخاطر خارجية».

كما استعرض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والإقليم، وجدد استنكار دولة الكويت وإدانتها للاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية وتضامن دولة الكويت مع المملكة والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

بدوره قام رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الخضر وقادة القطاعات العسكرية الحيوية في الجيش بتقديم شرح وافٍ عن الأحداث التي جرت مؤخراً وتداعيات ذلك على دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وتقديم رصد وتحليل للموقف، بالإضافة إلى عرض شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة واستعراض جهود قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية.