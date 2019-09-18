قرقاش: نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي المشترك

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة ومن الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا.

و قال معاليه عبر حسابه على تويتر:" تتعامل السعودية الشقيقة مع اوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، وهذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية، ومن الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركاً".