بريطانيا تدين الهجمات على منشآت أرامكو السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أدانت بريطانيا الاثنين الهجمات التي تعرضت لها منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية للنفط.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب .

وقال في تغريدته "تحدثت اليوم مع نظرائي السعودي والألماني والفرنسي والأمريكي لتوضيح أن المملكة المتحدة تدين الهجوم على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية. سنعمل مع الشركاء الدوليين لصياغة رد واسع وأكثر فعالية".

كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من اليوم الاثنين انه يبدو ان ايران تقف وراء الهجوم على ارامكو.

وكان ترامب قد ألمح مساء أمس الأحد إلى أن بلاده مستعدة للرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية .

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "تعرّضت إمدادات النفط في المملكة العربية السعودية للاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني".

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة أبلغت السعودية بأن إيران هي مصدر الهجوم الأخير على معملي أرامكو.

ورغم إعلان الحوثيين المسؤولية عن الهجوم على منشأت أرامكو ، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تقف وراء الهجوم، غير أن طهران نفت ذلك.

كما أشار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الهجمات على أرامكو لم تأت من اليمن.