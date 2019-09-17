الأردن يدعو إلى رفض إجراءات إسرائيل الأحادية

المصدر: عمان- أ ف ب

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، التي تقوض حل الدولتين.

وقال «بيان» صادر عن الديوان الملكي الأردني: إن الملك عبد الله ركز في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي على «التطورات التي تشهدها المنطقة».

وأكد الملك خلال الاتصال «أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/‏‏حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل».

وثمن الملك عبد الله «موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين»، مشدداً على «أهمية توحيد المواقف الدولية بهذا الخصوص». اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه بأنه «تصعيد خطير يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع».