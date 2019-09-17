الأردن: استمرار إضراب المعلمين

المصدر: عمان - وكالات

أفادت وسائل الإعلام الأردنية أمس أن إضراب المعلمين مستمر، لليوم السابع في كل المدارس الحكومية في المملكة، مشيراً إلى أن نسبة الإضراب بلغت 90%.

وتغلق المدارس الحكومية أبوابها منذ أسبوع، حيث يرفض المعلمون الدخول إلى الصفوف التزاماً بقرار نقابتهم التي ربطت العودة إلى التدريس بتحقيق علاوة قدرها 50% على رواتبهم، وهو ما لم يتم التوصل بشأنه إلى اتفاق بعد.

ولفتت وسائل إعلام أردنية إلى أن وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني أوعز لمديري التربية والتعليم من جميع محافظات المملكة بالقبول الفوري لأي استقالة يتقدم بها أي معلم.

يأتي ذلك، بعدما أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن حكومته تدرس الملاحظات التي تتبناها نقابة المعلمين حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، مؤكداً أن الاختلاف «ليس على المبدأ ولا على الهدف وإنما الحوار يجري حول الإمكانيات والخطوات والتوقيت».