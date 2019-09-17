التحالف العربي: الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية

المصدر: الرياض-وكالات

قال الناطق باسم التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أمس، إن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على مصفاتي أرامكو السعودية هي إيرانية.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن الدلالات الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو أسلحة إيرانية الصنع، معتبراً أن استهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص هو تهديد للاقتصاد العالمي واستهداف لأمن الطاقة العالمي وليس فقط أمن السعودية.

وأشار المالكي إلى أن النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية كما زعمت ميليشيا الحوثي. وأفاد بأن نتيجة التحقيقات حول الهجوم الإرهابي إضافة إلى صور الأسلحة التي استـــخدمت في الاعتداء ستعرض قريباً.

ووصف المالكي هجوم أرامكو بأنه عمل إرهابي، مضيفاً «لدينا القدرة على حماية المناطق الحيوية».

في غضون ذلك، أكدت الحكومة العراقية في بيان، أمس، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي أن معلومات الولايات المتحدة تؤكد بيان حكومة بغداد بأن الهجمات على منشآت نفط سعودية لم تنطلق من العراق.