التحالف العربي: هجوم "أرامكو" الإرهابي تم بأسلحة إيرانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ان كافة الدلائل والمؤشرات والأسلحة التي تم استخدامها في هجومي خريص وبقيق "أرامكو" تعطي دلالة ميدانية على أن هذه الأسلحة إيرانية الصنع من طراز أبابيل مشيراً إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.

ونفى المالكي في مؤتمر صحافي عقده اليوم "الاثنين" مزاعم المتمردين الحوثيين في اليمن بأنهم يقفون وراء الهجمات على حقول أرامكو التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم.

وقال المالكي :"لم يكن الهجوم من الأراضي اليمنية" مشيراً إلى أن الحوثيين يستغلون تلك الهجمات "لرفع المعنويات". بحسب صحيفة "الرياض" السعودية

وذكر الناطق الرسمي باسم التحالف أن التحقيقات مستمرة، و"فور الانتهاء من التحقيقات ستعلن النتائج النهائية".

ولفت إلى أن الجهات المختصة تتحفظ على بقايا الأسلحة المستخدمة وستعرضها على وسائل الإعلام، في وقت لاحق، مضيفاً أن مؤتمراً صحافياً سيعقد لعرض بقايا الأسلحة المستخدمة والحديث عن الأماكن التي انطلقت منها.

وأضاف أن الصحافيين سيتمكنون من زيارة المواقع التي استهدفتها هجمات السبت، وقال "سيتمكن الصحافيون من زيارة هذه المواقع".