بريطانيا: الهجوم على منشآت نفطية سعودية استفزازي وغير مقبول نهائيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أدانت الحكومة البريطانية الهجوم الإرهابي على منشآت شركة " أرامكو " السعودية، مشددة على أن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية خطير واستفزازي وغير مقبول نهائيا. كما إن هذا التصعيد يقوّض الجهود المبذولة بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: " تدين المملكة المتحدة الاعتداء المتهور بطائرة مسيّرة على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية صباح اليوم، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تنفيذه".

وأضاف : " إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية خطير واستفزازي وغير مقبول نهائيا. كما إن هذا التصعيد يقوّض الجهود المبذولة بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن".

وطالب الحوثيين بالتوقف فورا عن شن اعتداءات كهذه. وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم أمن السعودية، وتحقيق الوصول إلى حل سياسي للصراع المدمر في اليمن.

#بريطانيا🇬🇧 تدين الاعتداء بطائرة مسيّرة على منشآت #أرامكو النفطية في #السعودية، فهذا التصعيد يقوض الجهود بقيادة #الأمم_المتحدة لإنهاء الصراع في #اليمن🇾🇪، وتطالب #الحوثيين بالتوقف فورا عن شن اعتداءات كهذه، وتؤكد التزامها بدعم أمن السعودية.https://t.co/KLed40drhB@UKinSaudiArabia — 🇬🇧وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) September 14, 2019