بريطانيا: الهجوم على منشآت نفطية سعودية استفزازي وغير مقبول نهائيا

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أدانت الحكومة البريطانية الهجوم الإرهابي على منشآت شركة " أرامكو " السعودية، مشددة على أن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية خطير واستفزازي وغير مقبول نهائيا. كما إن هذا التصعيد يقوّض الجهود المبذولة بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية: " تدين المملكة المتحدة الاعتداء المتهور بطائرة مسيّرة على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية صباح اليوم، والذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تنفيذه".

وأضاف : " إن تهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية خطير واستفزازي وغير مقبول نهائيا. كما إن هذا التصعيد يقوّض الجهود المبذولة بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن".

وطالب الحوثيين بالتوقف فورا عن شن اعتداءات كهذه. وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم أمن السعودية، وتحقيق الوصول إلى حل سياسي للصراع المدمر في اليمن.

كلمات دالة:
  • بريطانيا ،
  • السعودية،
  • أرامكو،
  • الخارجية البريطانية
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