11 قتيلاً بانفجار سيارة مفخّخة شمالي سوريا

المصدر: أ ف ب

قُتل الأحد 11 شخصاً في انفجار سيّارة مفخّخة في بلدة في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد ومقرّه بريطانيا عن سماع "دويّ انفجار عنيف في بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوّات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب".

وأضاف أنّ الانفجار "ناجم عن سيارة مفخّخة انفجرت بالقرب من مشفى بلدة الراعي (...) ما أسفر عن مقتل 11 مدنيّاً".

ولم تُعلن أيّة جهة مسؤوليّتها عن هذا الانفجار الدامي، الذي يُعدّ الثاني من نوعه في هذه المنطقة منذ يونيو.

وقال أسامة أبو الخير، وهو ملازم، إنّ "سيارة برّاد كبيرة انفجرت، وانفصل رأس السيارة، فيما البراد فقط بقي موجوداً في موقع التفجير".

وفي يونيو الماضي، قُتل 19 شخصاً بتفجير سيّارة مفخخة قرب مسجد في سوق مزدحم في أعزاز.

وقال نائب رئيس المجلس المحلّي ببلدة الراعي علاء الحمد إنّ "كمية المتفجرات كانت هائلة. ومن شدّة الانفار، سقط السقف المستعار في الطابق الثاني من المشفى".

وأضاف "الانفجار أدّى إلى حفرة كبيرة في الأرض، والبيوت حول مكان التفجير تحوّلت إلى أنقاض".