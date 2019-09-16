الإمارات: ملتزمون ببناء عالم أكثر سلاماً وتسامحاً

المصدر: أبوظبي - وام

حددت دولة الإمارات الأهداف الرئيسة التي سيركز عليها وفد الدولة في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلنت الإمارات أنها سوف تواصل جهودها لحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً المتعلقة بالاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدةً في إحاطة إعلامية عُقدت أمس في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، التزامها ودعمها الدائمين للمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة ولجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لبناء عالم أكثر سلاماً وتسامحاً.

ويترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكبر وفد إماراتي يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي سموه كلمته في 28 سبتمبر الجاري.