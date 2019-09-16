الإمارات توزّع 11 طناً من الألعاب والقرطاسية في سقطرى

المصدر: سقطرى، تريم - وام

زار وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جزيرة سقطرى اليمنية، ووزّع 11 طنّاً من الألعاب والهدايا والقرطاسية على أطفال الجزيرة هدية من أطفال دولة الإمارات، الذين استقبلوا هذه المبادرة بالفرح والابتهاج، مثمنين المساعدات القيمة، التي تقدمها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لكل أبناء اليمن، لا سيما أهالي جزيرة سقطرى.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برئاسة الريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس لجزيرة سقطرى اليمنية مؤخراً، إذ عبّر أطفال الجزيرة عن فرحتهم الكبيرة بوجود الوفد الذي حمل إليهم هذه الألعاب والقرطاسية، قائلين إنّها جاءت في وقتها مع بداية العام الدراسي الجديد، في ظل افتقار الأهالي والأطفال لمثل هذه الأدوات، التي تعينهم على إكمال مسيرتهم التعليمية.

وأكّدت الريم عبدالله الفلاسي أن الفضل يعود إلى سمو أم الإمارات في هذه المبادرة الإنسانية الرائدة، التي وجهت بها لجمع الألعاب والقرطاسية هدية من أطفال الإمارات لأطفال اليمن، حيث أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على مدى الشهرين الماضيين.

مبادرتان إنسانيتان

وقالت الفلاسي، إن صناديق خشبية لجمع الألعاب والهدايا والقرطاسية، وضعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أمام المراكز التجارية والمولات في جميع أنحاء الدولة، ودعت الأطفال وأولياء أمورهم لتقديم العون والتبرع بالألعاب والهدايا والقرطاسية لأطفال اليمن، فكان الإقبال كبيراً وتم تقديم نحو أحد عشر طناً من هذه الألعاب والقرطاسية حتى الآن.

وذكرت الريم بنت عبد الله الفلاسي، أنّ كميات الالعاب والقرطاسية التي جمعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لصالح أطفال اليمن، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جاءت في إطار مبادرتين إنسانيتين أطلقهما خلال يوليو وأغسطس الماضيين، وأن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجّهت بإطلاق هاتين المبادرتين، ليقوم أطفال الإمارات بجمع ألعاب الأطفال وأدوات القرطاسية لإخوانهم أطفال اليمن، وذلك مساهمة من أطفالنا بتقديم العون إلى الأشقاء في اليمن، تعبيراً عن روح المودة والأخوة بين أطفال البلدين، مشيرة إلى أن الحملة ما زالت مستمرة في مراكز المشرف مول وأبوظبي مول وديرفيلدزمول.

فرحة أطفال

وأشارت إلى أن طائرة شحن خاصة نقلت هذه الألعاب والقرطاسية، إذ قام وفد المجلس بتوزيعها على أطفال اليمن في سقطرى، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.

واستقبل الوفد عدداً من أطفال سقطرى، وقدموا الورود للتعبير عن فرحتهم بوصول الوفد الإماراتي، وأيضاً من طرف خلفان المزروعي يرافقه عدد من الإماراتيين المشرفين على الأعمال الخيرية في الجزيرة. وتصب المبادرتان الجديدتان بجمع ألعاب وقرطاسية لأطفال اليمن، في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

كما كثّفت الإمارات من جهودها الإغاثية والإنسانية لمساعدة الأهالي في مديرية تريم بحضرموت، من خلال إرسال دفعات جديدة من المساعدات الغذائية، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية، وذلك تزامناً مع عام التسامح 2019.

ووزّع فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 650 سلة غذائية، بمعدل 52 طناً و520 كيلو، مستهدفاً 3250 فرداً من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق ثبي، والبدع، والرملة، والرحبة، والسوق، والمحيظرة.