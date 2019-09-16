«الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» يبحث سبل مواجهة التطرف

المصدر: الرياض- البيان

عقد مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ورشة عمل، ضمن سلسلة ورش عمل دورية لممثلي الدول الأعضاء في التحالف، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في موضوعات مختلفة، أبرزها التعريف بمجالات عمل التحالف ودورة تطوير المبادرات ومناقشة الموضوعات المتصلة بمحاربة التطرف العنيف والإرهاب.

وفي اليوم الختامي لورشة العمل ألقى زايد الحارثي، الممثل الفكري للمملكة العربية السعودية بمركز التحالف، محاضرة بعنوان «غسيل الأدمغة والإرهاب الفكري»، تلاها حوار مع ممثلي الدول الأعضاء في التحالف.

وأكد اللواءُ الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلَّف، أهمية تضافر الجهود ومواصلة التعاون والعمل المشترك بين ممثلي الدول الأعضاء، من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات، التي من شأنها أن تدعم الجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف التحالف في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.