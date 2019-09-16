الكويت تستنفر بعد اختراق «مسيّرة» أجواء البلاد

المصدر: الكويت - وكالات

أعلنت الكويت، أمس، فتح تحقيق فيما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، فجر السبت.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، أن «القيادات الأمنية باشرت بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت».

وأوضح الوزير أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجه القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

تحقيقات

وأكد وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة أنس خالد الصالح، أن القيادات الأمنية باشرت بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها. وأضاف الصالح في تصريح صحفي، أمس، عقب اجتماع رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح والأجهزة الأمنية والجيش، أن القيادات الأمنية قدمت إيجازاً عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد بينت رئاسة الأركان أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الصديقة.

توجيهات

وأوضح الصالح أن المبارك قد وجه القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل دولة الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

تنسيق

التقى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أمس، عدداً من الوزراء مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدد من قيادات الجيش والشرطة.