العراق يوقّع اتفاقاً لاستيراد الطاقة الكهربائية من مجلس التعاون الخليجي

المصدر: بغداد- أ.ف.ب

وقّعت السلطات العراقية، أمس، اتفاقاً يعد الأول من نوعه، مع مجلس التعاون الخليجي لتزويد المناطق الجنوبية عبر الكويت بنحو 500 ميغاواط بحلول العام المقبل لدعم الشبكة الكهربائية التي تعاني نقصاً حاداً.

وقّع الاتفاق على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد وزير الكهرباء لؤي الخطيب مع أحمد إبراهيم رئيس هيئة الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ طول خط النقل 300 كيلو متر من الكويت إلى ميناء الفاو في جنوب العراق.

وسيزود خط مجلس التعاون الخليجي طاقة البلد، خلال سنوات عدة بما يصل إلى 2000 ميغاواط وفقاً لوزارة الكهرباء العراقية.

وهذا العقد هو ثاني صفقة تبرمها الوزارة خلال يومين، بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية، التي تبلغ حالياً نحو 15 غيغاواط، أي أقل بكثير من الطلب المحلي الذي يقدّر بما لا يقل عن 24 غيغاواط.

وقال الخطيب للصحافيين بهذا الخصوص: إن «هذه الصفقة هي الأولى من نوعها مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف أن «العراق يجري كذلك، محادثات منفصلة مع جيرانه المملكة العربية السعودية والأردن و تركيا لاستيراد الكهرباء».

من جانبه، قال رئيس هيئة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي إن بناء الخط سيكلف نحو 220 مليون دولار، فيما سيتطلب الاستيراد العملي توقيع اتفاق مستقل.

وتابع إبراهيم: إن «هذا أول نوع من الربط خارج دول مجلس التعاون الخليجي». ولفت إلى أن للمشروع «أكثر من جانب فني أو اقتصادي، له جانب سياسي». ويأتي الاتفاق غداة توقيع العراق عقداً بقيمة 1,3 مليار دولار مع شركة «سيمنس» الألمانية لإضافة 1,7 غيغاواط إلى الشبكة الوطنية عبر إصلاح محطات الطاقة المدمرة في مدينة بيجي الشمالية.