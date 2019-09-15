بدعم من «الهلال».. اختتام حملة النظافة في الحوطة

المصدر: لحج -وام

بدعم من دولة الإمارات، ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اختتم «صندوق النظافة وتحسين المدينة» بمحافظة لحج اليمنية، أعمال حملة النظافة بمديرية الحوطة، التي استمرت 5 أيام، وشملت إزالة أكوام القمامة المكدسة وسط المناطق المأهولة بالسكان.

وأشاد محمد الرجاعي مدير عام الصندوق بمحافظة لحج بجهود الهلال الأحمر الإماراتي، عبر تمويله وإشرافه على الحملة، حفاظاً على الصحة العامة، ومنعاً لانتشار الأمراض.

وعبّر مواطنون من أبناء الحوطة عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر»، والتي لا تألو جهداً في سبيل تقديم كل أوجه الدعم لتطبيع حياة السكان في المديرية بوجه خاص، واليمن بوجه عام.