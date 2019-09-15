الإمارات تغيث حضرموت وتعز بالغذاء والدواء

المصدر: حضرموت، المخا- وام

واصلت دولة الإمارات تقديم المساعدات للشعب اليمني في المناطق المحررة، حيث أغاثت خمسة آلاف يمني في حضرموت، وقدمت دعماً جديدة لقطاع الصحة في تعز.

وقدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ألف سلة غذائية تزن نحو 80 طناً و800 كيلو غرام، استفاد منها خمسة آلاف شخص من الأسر غير القادرة بمنطقتي لبنة والحسير وضواحيهما بمديرية دوعن في محافظة حضرموت اليمنية. وأعرب المستفيدون من المساعدات، عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم، من خلال فرقها التي نجحت في التغلب على وعورة الطرق في منطقتي لبنة والحسير لمد يد العون لأهالي المنطقتين.

مساعدات طبيّة

على صعيد متصل، سلّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السلطة المحلية بمديرية المخا في محافظة تعز، سيارتي إسعاف وكميات جديدة من الأدوية لصالح مستشفى المخا العام، وذلك في إطار الاستجابة الطارئة من قبلها دعماً للقطاع الصحي في الساحل الغربي، وجميع المديريات والمحافظات اليمنية المحررة، في رفع من وتيرة دعم القطاع الصحي في البلدات والمديريات المحررة كافة بالساحل الغربي، التي بدأتها دولة الإمارات رفعت خلال الأسابيع الماضية.

صدارة اهتمامات

وأكّد مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، محمد الجنيبي، خلال عملية التسليم بحضور مدير عام المديرية وقيادة السلطة المحلية، أن القطاع الصحي ومختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين في الساحل الغربي والمحافظات المحررة تتصدر قائمة اهتمامات دولة الإمارات. وأضاف الجنيبي أنه وضمن حملة دولة الإمارات الصحية المتواصلة في مديريات الساحل الغربي، تولي هيئة الهلال الأحمر الجانب الصحي أهمية خاصة، وذلك في استجابة عاجلة لنداء الأهالي صيانة للصحة العامة للمواطنين اليمنيين. ونوّه الجنيبي بإعادة تأهيل مستشفى المخا العام في وقت سابق ليكون مستشفى محورياً ورفده بسيارتي إسعاف، لتتمكن أطقمه من الوصول لمختلف المناطق النائية، ونقل المرضى إلى جانب تزويده بشحنة من الأدوية.

شكر وتقدير

بدوره، أعرب مدير عام مديرية المخا، سلطان محمود، عن شكره للدور الريادي، الذي تبذله دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، لدعم وإنعاش القطاع الصحي في المديرية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، مؤكداً أن هذا الدعم السخي الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني سيظل محفوراً في الذاكرة.