مقُتل أربعة إرهابيين ومصرع ثلاثة جنود مصريين

المصدر: القاهرة - وكالات

قُتل أربعة إرهابيين، فيما لقي ثلاثة جنود مصرعهم وأصيب اثنان آخران، أمس، في اعتداء نفّذه مسلحون على أحد الحواجز العسكرية في مدينة العريش المصرية.

وقتلت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء أربعة إرهابيين خلال هجوم مسلحين مجهولين على كمين منطقة المحاجر بمدينة العريش، أمس، أسفر أيضاً عن مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين.

وقال مصدر أمني مصري إن «ثلاثة جنود استشهدوا من قوة كمين المحاجر الكائن جنوب مدينة العريش (السبت) نتيجة هجوم إرهابي شنّته عناصر إرهابية علي الكمين بإطلاق قذيفة آر بي جي علي الكمين أعقبة هجوم مسلح».

وأشار المصدر إلى اندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة في الكمين والمهاجمين، أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة إرهابيين وفرار باقي المسلحين من محيط الكمين إلى صحراء جنوب العريش، لافتاً إلى نقل «الشهداء والمصابين من الجنود إلى مستشفى العريش العسكري».

وحسب المصدر، حلّقت الطائرات الحربية المصرية على الفور في سماء المنطقة، وشرعت في مطاردة منفذي الهجوم، وقد تم إغلاق الطريق الدولي في وسط العريش بين شمال وجنوب سيناء.