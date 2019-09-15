وفد إماراتي يشارك في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي

المصدر: عمّان - وام

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة التي تعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالإرهاب والمرأة والطفل. ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه.

وتناقش الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي خلال اجتماعاتها، تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد منذ انعقاد الدورة 25 للجنة التنفيذية للاتحاد، وحتى تاريخ انعقاد الدورة 26 للجنة التنفيذية.

كما ستناقش تقرير اللجان الخاصة، وتقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، واللجنة الخاصة بالفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، فضلاً عن برنامج عملها، وإقرار جدول أعمالها. وستدرس اللجنة مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام 2020، ومشروع جدول أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، وإقرار قائمة المنظمات المدعوة إلى حضور أعمال المؤتمرات المقبلة للاتحاد.

ووفق جدول أعمال اللجان المصاحبة تعقد اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والتي تتألف من ممثلي تسع دول بينهم دولة الإمارات، بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، اجتماعاتها يومي 15- 16 سبتمبر الجاري، وستناقش خلالها مشروع برنامج عملها ومشروع جدول أعمالها.

وتدرس اللجنة، اقتراحات تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، ومقترحات المجلس الوطني الاتحادي حول تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي.

كما يعقد الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي اجتماعه السادس 17 و18 سبتمبر الجاري، ويناقش مشروع برنامج العمل ومشروع جدول الأعمال، فضلاً عن مناقشة مشاريع نموذجية استرشاديه حول ثلاثة قوانين تتعلق بالإرهاب، والمرأة، والطفولة.

وستتقدم الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال الاجتماع بمقترحاتها وملاحظاتها حول هذه المشاريع النموذجية الاسترشادية التي تعنى بالإرهاب والمرأة والطفولة، وذلك في إطار تنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية بتكليف الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي بإعادة صياغة المشاريع الاسترشادية بعد إدخال المقترحات الواردة من الشعب البرلمانية العربية.