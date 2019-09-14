الإمارات تقدم 80 طناً من مساعدات غذائية لسكان لبنة والحسير بحضرموت

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ألف سلة غذائية تزن حوالي 80 طنا و800 كيلو غرام استفاد منها خمسة آلاف شخص من الأسر غير القادرة بمنطقتي لبنة والحسير وضواحيهما بمديرية دوعن في محافظة حضرموت اليمنية.

و عبر المستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات و ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم من خلال فرقها التي نجحت في التغلب على وعورة الطرق في منطقتي لبنة والحسير لمد يد العون لأهالي المنطقتين.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" بلغت 26744 سلة غذائية بمعدل 2160 طنا و 915.2 كيلو استهدفت 133720 فردا من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.