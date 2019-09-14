الجيش الليبي يحبط هجوماً خططت له تركيا

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، إحباط هجوم جوي وبري ضد قاعدة الجفرة الواقعة في قلب الصحراء الليبية الجنوبية. وإسقاط طائرات تركية مسيرة، فيما تم تدمير حشود عسكرية لميليشيات طرابلس.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أمس، إن الجيش أحبط هجوما جويا وبريا ضد قاعدة الجفرة وسط ليبيا، مؤكدا أن تركيا متورطة في الهجوم.

وفي بيان تلاه المسماري على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أكد الجيش الوطني الليبي «الانتصار» على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين حاولوا القيام بهجوم بري وجوي على قاعدة الجفرة بكامل إمكانياتهم. وشدد على أن القوات المسلحة صدت الهجوم في مراحله الأولى، أي قبل أن تصل الطائرات إلى القاعدة وفي مناطق حشد القوات، وقال إن التخطيط لهذا الهجوم تم في تركيا.

إسقاط 3 طائرات

وأكد المسماري إسقاط 3 طائرات مسيرة تركية حاولت الإغارة على القاعدة، فضلاً عن قصف تجمع إرهابي في سرت كان ينوي الاقتراب منها، مشيراً إلى أن التجمع كان يشمل 19 آلية، وتم تدميره، وأضاف أن الجيش دمر تجمعاً آخر للميليشيات، يضم 15 آلية في منطقة أبو نجيم في شمالي ليبيا.

تدمير حشود

وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبي، أن سلاح الجو الليبي دمر حشوداً عسكرية لميليشيات طرابلس تتألف من 15 آلية مسلحة في منطقة بونجيم. كما استهدف مواقع للميليشيات في سيدي فرحات شرق العزيزية.