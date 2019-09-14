5425

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد مهتم بالاستحقاقات السياسية في عديد المناسبات ومساهمته ستكون لوجستية في الاستحقاق الانتخابي من خلال تكوين 5425 مراقباً للانتخابات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وقال الطبوبي في كلمة ألقاها أمس في اجتماع شعبي بمدينة سوسة، وسط شرق، إن «تونس لن تكون لروابط حماية الثورة ولن تكون للإرهاب، تونس لأبنائها الوطنيين والمخلصين للدولة والأوفياء لشهداء الثورة الوطنية»، وأضاف أن اتحاد الشغل ستكون له مساهمة على مستوى المضمون في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي قبل الانتخابات التشريعية.

13450

دعت هيئة الانتخابات الناخبين الذين سيؤدون واجبهم الانتخابي في 13450 مكتباً داخل تونس، إلى ترك هواتفهم الجوالة عند رؤساء مكاتب الاقتراع بعد ورود معلومات على الهيئة بوجود محاولات لشراء الذمم من خلال تقديم هدايا يوم الاقتراع مقابل تصوير ورقة الاقتراع وفق تصريح عضو الهيئة أنيس الجربوعي.