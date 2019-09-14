واشنطن تلوّح بفرض عقوبات على حلفاء حزب الله

المصدر: واشنطن - وكالات

ألمح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إلى احتمال فرض واشنطن عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان، وذلك بعد نحو أسبوعين من فرضها عقوبات على مصرف «جمّال تراست بنك» اللبناني.

وقال شنكر في مقابلة مع محطة «المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونل» التلفزيونية اللبنانية «في المستقبل سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم». ولحزب الله كتلة من 13 نائباً في البرلمان اللبناني وثلاثة وزراء في الحكومة.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران في قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله.

ففي 29 أغسطس الماضي، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصرف «جمّال تراست بنك» اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله. وقالت الوزارة إنها أدرجت مصرف «جمّال تراست بنك» في لائحة العقوبات، لاعتباره مؤسسة مالية أساسية لحزب الله.

وصرح سيغال ماندلكير مساعد وزير الخزانة الأمريكي المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان أن الوزارة «استهدفت جمّال تراست بنك وفروعه بسبب تمكينه بوقاحة حزب الله من القيام بأنشطة مالية»، بما في ذلك استخدام حسابات لدفع الأموال لممثليه وعائلاتهم. وأول من أمس قال شنكر في مقابلة إن الخطوة الأمريكية «لا تستهدف طائفة معيّنة»، موضحاً أن «حزب الله يستغل نظامكم المالي والقانون يفرض علينا تحديد هذه المصارف».