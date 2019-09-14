عون: للبنان ما يكفي من الوسائل للخروج من الأزمة

المصدر: بيروت ـ د.ب.أ

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده لن تسقط ولديها ما يكفي من الوسائل للخروج من الأزمة الاقتصادية. وتأتي تصريحات عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، وفداً من مدرسة ميشال خليفة في الفنار «في جبل لبنان»، برئاسة مارون خليفة، ضم طلاباً وقدامى ومسؤولين وإداريين ومدرّسين.

وقال عون: إن لدى لبنان ما يكفي من الوسائل للخروج من الأزمة، ونحن الآن بصدد اتخاذ إجراءات اقتصادية مهمة لتأكيد هذا الهدف، وأطمئنكم إلى أن لبنان لن يسقط. وشدّد على أن الاقتصاد المنتج يؤدي إلى دعم الليرة اللبنانية، ومن المستحيل دعمها بالديون، مشيراً إلى أنه اعتمد دائماً الحقيقة عند مخاطبة اللبنانيين «الذين لطالما وثقوا بي».

واعتبر أنه لكل خطر طريقة لمواجهته، والمطلوب اليوم العمل من أجل معالجة خطر العجز في الموازنة والعمل على تخفيضه، وإحداث تغييرات بنيوية في الاقتصاد اللبناني من خلال تشجيع القطاعات المنتجة وتطويرها، لافتاً إلى أن العجز الذي نعاني منه ناتج بمعظمه عن زيادة نسبة الإنفاق على نسبة الإنتاج.