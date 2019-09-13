قايد صالح: حكومة بدوي حققت الكثير من الإنجازات الميدانية

المصدر: الجزائر - وكالات

انتقد الجيش الجزائري من يمسكون العصا من الوسط إزاء الأزمة الراهنة، في حين صادق المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) على قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة.

لا تعديل

وأعلن رئيس المجلس سليمان شنين أنه لم يتم تعديل أي مادة من قانوني العضوي للانتخابات، والسلطة الوطنية للانتخابات.

من جهته، قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إنه «لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر ولا لمسك العصا من الوسط»، في إشارة إلى الثورة التحريرية، وأدلى الفريق بتلك التصريحات في خطاب ألقاه خلال ثالث يوم من الزيارة الميدانية التي قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة (450 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائر).

ثناء وتقدير

وأضاف رئيس أركان الجيش أنه في ظل الظروف الراهنة، إما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح وإما مع أعدائها. وبدا واضحاً أن الفريق قايد صالح كان يقصد أن التزام الصمت إزاء الأزمة التي تمر بها الجزائر بات تواطؤاً.

وشدد على أن الجزائر ستخرج من أزمتها ولا أحد له القدرة على إيقاف ذلك أو تعطيل عجلة سير البلاد. وأثنى الفريق قايد صالح على أداء رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وقال إنها تولّت مهامها في ظروف صعبة وغير عادية، مضيفاً أنها استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية.