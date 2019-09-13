اتفاق سعودي- عراقي على تشغيل منفذ عرعر تجريبياً

المصدر: الرياض- وكالات

اتفق الجانبان السعودي والعراقي على بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر الحدودي في 15 أكتوبر المقبل.

وجاء الإعلان عن فتح المعبر خلال لقاء مشترك بين الجانبين العراقي والسعودي عند منفذ عرعر الحدودي. وقام كل من السفير السعودي لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ‎وسفير جمهورية العراق لدى السعودية د.قحطان الجنابي، بجولة ميدانية في المنفذ، يرافقهما نائب محافظ الجمارك السعودية لتيسير التجارة والعمليات ماجد المرزم، ورئيس هيئة المنافذ العراقية الدكتور كاظم العقابي.

وأطلع العقابي الوفد السعودي خلال الجولة على مراحل الإنجاز والبناء والبنى التحتية، ونسبة الإنجاز المتبقي.

من جانبه، أكد السفير الشمري، في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن افتتاح المنفذ سيكون بمثابة نقلة نوعية في تعزيز العلاقات السعودية- العراقية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وسيتم من خلاله نقل الحجاج والمعتمرين على مدار العام.

وكان عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان الدليمي، الذي رافق رئيس الهيئة، كشف، الخميس الماضي، أن الشركات السعودية أنجرت ما نسبته 80 في المئة من عمليات تأهيل منفذ عرعر الحدودي، مبيناً أن إعادة افتتاح المنفذ ستسهم في إعادة التبادل التجاري بين البلدين. وكانت وكالة الأنباء العراقية ذكرت الخميس أن الجانبين اتفقا على فتح المنفذ للأغراض التجارية.