ميليشيا الحوثي تلفّق تهماً بحق 35 نائباً

المصدر: صنعاء - وكالات

كشفت مصادر قضائية ونيابية في صنعاء، أمس، عن أنّ ميليشيا الحوثي شرعت في محاكمة 35 نائباً في البرلمان، بعد أن وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى.

وزعمت الميليشيا الإيرانية، أنّ النيابة العامة الخاضعة لها في صنعاء، أحالت النواب الـ 35 إلى المحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة عنهم، إذ نسبت إليهم تهماً ملفقة بالخيانة، عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون، التابعة لمحافظة حضرموت.

وتقوم ميليشيا الحوثي الإيرانية، بحملة تستهدف منع هروب بعض نواب البرلمان وضباط أمنيين من صنعاء إلى مناطق الشرعية اليمنية، من خلال فحص دقيق لأسماء وهويات المسافرين المغادرين للعاصمة، وتتم عمليات التدقيق في محطة الحافلات ووسائل النقل العمومية، وفي النقاط الأمنية المنتشرة على الطريق الرئيس جنوب صنعاء. كما تسعى الميليشيا الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء، إلى إرهاب المعارضين، ونهب أموالهم ومنازلهم، وإجراء المحاكمات غير القانونية لإدانتهم.

يشار إلى أنّ أغلب النواب اليمنيين تمكنوا من مغادرة العاصمة صنعاء خلال السنوات الماضية، والتحقوا بصفوف الحكومة الشرعية، فيما لا يزال العشرات منهم خاضعين للمليشيا، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي، المستمر في عقد جلسات غير قانونية أو مكتملة النصاب.