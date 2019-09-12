قرقاش: مصر ماضية في الطريق الصحيح

المصدر: دبي - البيان، القاهرة - وكالات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مصر تستعيد عافيتها، مشدداً على أن المؤشرات مشجّعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجّع.

التحديات

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة عبر «تويتر»: «مع كل زيارة إلى القاهرة أرى أن مصر الشقيقة تستعيد عافيتها وتعزز موقعها، المؤشرات مشجّعة والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع».

وأضاف: «مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات، وهي ماضية في الطريق الصحيح، قوة العرب يعززها نجاح مصر». وتواصل مصر تكريس نجاحاتها الأمنية خيث كانت وزارة الداخلية أعلنت الثلاثاء القبض على 16 عنصراً (من جماعة الإخوان)، من القائمين على تنفيذ تحرك يستهدف تهريب النقد الأجنبي، وتهريب العناصر المطلوبة أمنياً إلى بعض الدولة الأوروبية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل، لارتكاب سلسلة من الأعمال العدائية بالدولة.

وذكرت الداخلية أن «قطاع الأمن الوطني رصد مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بتركيا، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت والمرافق الحيوية، والقوات المسلحة، والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي».