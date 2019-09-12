القوات المشتركة تحبط سلسلة هجمات حوثية

المصدر: عدن- البيان، وكالات

صعدت ميليشيا الحوثي الإيرانية ميدانياً في شمال محافظة الضالع وجنوب محافظة تعز، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى الجبهتين إلا أن القوات تصدت لها وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، في وقت استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن نتائج تقييم حوادث تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام بخصوص عمليات التحالف في اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية في محافظة الضالع أن وحدات من القوات المشتركة اليمنية (الجيش والمقاومة والقوات المحلية) تمكنت من صد هجوم كبير نفذته الميليشيا باتجاه مواقع تمركز القوات المشتركة في شرق وجنوب شرق مدينة الفاخر في جبهتي القفلة - شخب - الزبيريات والريبي، حبيل الضبة وحبيل الشاعري بعد وصول تعزيزات كبيرة للميليشيا الحوثي من مديرية دمت إلى منطقة الفاخر شمال غرب الضالع لتعويض الخسائر التي منيت بها خلال الأيام القليلة الماضية.

إحباط تسلل

ووفقاً لهذه المصادر فإن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة الزبيريات، وتوسعت جنوباً باتجاه جبهة الريبي حتى ووصلت جبهتي حبيل الضبة وحبيل الشاعري بالشغادر عندما حاولت الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة في الأطراف الغربية لمنطقة شخب تحت غطاء كثيف من النيران، لكن سرعان ما تم رصدها، والتعامل معها وتم إجبارها على التراجع بعد مصرع عدد من عناصرها.

المصادر أوضحت أن القوات المشتركة استهدفت آليات تحمل مسلحين خلال عملية التسلل، حيث أحرقت عربة في منطقة القفلة جوار بيت الزيدي غرب قعطبة وكذلك تدمير آلية عسكرية في منطقة الريبي.

وفِي جنوب شرق محافظة تعز تمكنت وحدات من الجيش الوطني في اللواء 35 مدرع من التصدي لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي على مواقعه في جبهة الأقروض بعد اشتباكات عنيفة دارت في منطقة الخلل والرضعة، عندما هاجمت الميليشيا موقعي الهوبين والشقق.

تقييم الحوادث

إلى ذلك، استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن نتائج تقييم حوادث تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وقال الناطق الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور في مؤتمر صحافي: إن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحوادث واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام اليومي وتقارير ما بعد المهمة والصور الفضائية ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتقييم الأدلة.

وأضاف المنصور أنه تبين عدم قيام قوات التحالف ببعض العمليات محل الادعاء وأخرى تمت على أهداف عسكرية في مناطق معزولة وبعيدة عن أي مبان أو مناطق سكنية قريبة من هذه الأهداف.

وأوضح أن الفريق توصل في إحدى الحالات إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مخازن أسلحة في معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري)، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

إسقاط «مسيّرة»

تمكنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران في المملكة العربية السعودية.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»: إن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.