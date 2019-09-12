دعم إماراتي جديد لقطاع الصحة في أبين وتعز

المصدر: أبين، تعز- البيان، وام

زودت دولة الإمارات قطاع الصحة والسكان في محافظة أبين اليمنية بشحنة من المكملات الغذائية، ضمن حملة الاستجابة العاجلة، التي أطلقتها خلال الشهر الجاري في محافظات عدن ولحج وأبين ويجري تنفيذها تحت إشراف الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع السلطة المحلية وتشمل سلسلة من الأعمال الإنسانية الإغاثية والصحية ومجالي النظافة والتعليم. إلى ذلك، قدمت هيئة الهلال الأحمر دعما اضافيا لمستشفى المخا العام بمحافظة تعز شملت سيارتي إسعاف وكميات جديدة من الأدوية.

وقال محمد الجنيبي، مدير الشؤون الإنسانية في الهيئة باليمن، التأكيد على أن القطاع الصحي والقطاعات التي تمس حياة السكان تتصدر قائمة اهتمامات دولة الإمارات.