رئيس البرلمان العربي: انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي

المصدر: القاهرة - وام

أعرب رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السُّلمي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات العدوانية والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال، بشأن عزمه ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة 1967، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن.

وأكّد أنّ أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب بعرض الحائط لميثاق الأمم المتحدة، وخرق فاضح للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وحمّل رئيس البرلمان العربي، حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر.