قايد صالح: الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها

المصدر: الجزائر - وكالات

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح امس على موقفه من التّسريع في إجراء الاستحقاق الرّئاسي، معتبرا "أن الأولوية التي تفرض نفسها في إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد .

وأضاف نائب وزير الدّفاع الجزائري، خلال زيارته الميدانية لمدينة قسنطينة( 400 كيلومتر شرق العاصمة) ان الرئاسيات ستكون في الآجال المحددة بفضل قوة إدراك الشعب لأجندة أطراف معروفة . وأضاف "تلك الأجندة أمليت من طرف جهات معادية للجزائر من أجل تعطيل الحل الدستوري".

واضاف إن "الأطراف المعادية للمسار الانتخابي تعيش أزمة حقيقية ووجدت نفسها أمام خيارين إما القبول بما يفرزه الصندوق أو العيش بمعزل عن الخيار الشعبي".

الى ذلك، قال وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، أمس، إن الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يجب أن يحوز على شهادة جامعية أو ما يعادلها. وقال إن «ملف المترشح يجب أن يحوز على شهادة جامعية أو ما يعادلها».