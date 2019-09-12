الأردن.. تواصل إضراب المعلمين

المصدر: عمان- وكالات

لليوم الرابع على التوالي، يتواصل إضراب المعلمين في جميع المدارس الحكومية بالمملكة، استجابة لدعوة نقابة المعلمين، في وقت ظهرت مبادرات مجتمعية لتعويض طلبة المدارس خاصة طلبة الثانوية العامة «التوجيهي» عما فاتهم من أيام دراسية لحين انتهاء الإضراب.

وشهدت محافظات المملكة عدداً من هذه المبادرات لتقديم حصص دراسية للطلبة، وسط مطالبات من أهالي الطلبة بإنهاء الإضراب، واللجوء للحوار.

وخلت المدارس الحكومية بالمملكة من الطلبة في ظل استمرار الإضراب وعدم إرسال أولياء الأمور أبناءهم للمدارس، في ظل التزام الهيئات التدريسية والإدارية بدوامها المعتاد بالمدارس.

وفي الكرك واصل المعلمون في مختلف ألويتها توقفهم عن العمل داخل المدارس وسط غياب الطلاب والطالبات.

ويأتي استمرار المعلمين بالتوقف عن العمل رغم المطالبات الشعبية الواسعة بتقديم الخدمة التعليمية للطلبة، وعدم استخدامهم وسيلة لتحقيق مطالب يمكن أن تتحقق من خلال الحوار البناء والهادف.

وأشارت فاعليات ثقافية وشعبية إلى أهمية العودة للتدريس بشكل كامل دون انقطاع وعدم حرمان الطلبة من حقهم في التعليم.