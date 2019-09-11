مصر.. ضبط 3 شبكات سرية للإخوان «مرتبطة» بتركيا

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن ضبط خلية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي مكونة من 16 متهماً، وذلك بعد رصد أجهزة الأمن إنشاء المتهمين 3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارة أن العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً قامت بإنشاء 3 شبكات سرية لتهريب النقد الأجنبي إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا.

وأضافت أن الأموال المضبوطة هي لتوفير الدعم المادي لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بالداخل من أجل تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية داخل مصر تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي كما تم ضبط بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية وعدد من جوازات السفر.

وذكر البيان أن «الجهود نجحت في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط وهم (ياسر محمد حلمي زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد)».

وأضاف البيان أنه «تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا . واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية فيما تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن المصري عن خلية إخوانية لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى، أدارها عدد من المتهمين الموقوفين ،وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط «خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان» خلال يوليو الماضي.