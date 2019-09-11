المنطقة الآمنة تثير غضب تركيا

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أمريكا تعطل تنفيذ اتفاق لإقامة «منطقة آمنة» في شمال سوريا. وقال إن نهج الولايات المتحدة في اتفاق المنطقة الآمنة غير مرض، مضيفاً أن الخطوات التي اتخذتها «شكلية» فحسب.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلده لا يمكنه تحمّل موجة هجرة جديدة من شمال سوريا، مضيفاً أنه يتعين على أنقرة وواشنطن إقامة «منطقة آمنة» هناك في أقرب وقت ممكن.

غارات جوية

إلى ذلك، استهدفت طائرات حربية روسية صباح أمس بغارتين مواقع لفصائل إرهابية شمال غرب سوريا في قصف جوي هو الأول على المنطقة منذ بدء وقف لإطلاق النار فيها قبل 10 أيام. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن: «استهدفت طائرات روسية بغارتين مواقع لفصائل متشددة في منطقة الكباني في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المحاذي لإدلب».