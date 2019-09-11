«مسام» ينتزع 2956 لغماً في اليمن خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

أعلن مدير عام مشروع الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري 2956 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وقال القصيبي إن فرق المشروع الهندسية نزعت خلال الأسبوع ذاته 2544 ذخيرة غير منفجرة و53 عبوة ناسفة. وأضاف أنه تم نزع 350 لغماً مضاداً للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.

وقال القصيبي في بيان نشره مكتب مسام الإعلامي إن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 ولغاية يوم 6 سبتمبر بلغ 87781 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيا في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطرة أو بتر للأعضاء.