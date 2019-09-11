اجتماع على مستوى الوزراء لهيئة تنفيذ قرارات قمة تونس

المصدر: القاهرة - وكالات

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعاً لها، أمس، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، باعتبار بلاده الرئيس الحالي للقمة العربية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالهيئة وهي، السعودية والسودان والصومال والعراق والأمين العام للجامعة الدول العربية.

واستعرضت الهيئة في اجتماعها التقرير نصف السنوي الذي أعده اجتماع الهيئة يوم الأحد الماضي، على مستوى المندوبين الدائمين حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت في تونس مارس 2019. ورفع هذا التقرير إلى اجتماع الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت أمس.

كما عقد وزراء الخارجية العرب، جلسة تشاورية مغلقة، قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وجرى خلال الاجتماع التشاوري مناقشة القضايا والبنود المطروحة على جدول الأعمال. كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا المهمة التي يتناولها الوزراء في اجتماع مجلس الجامعة.