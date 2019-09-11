البرلمان العربي يعد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، أن البرلمان العربي يعمل حالياً على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، مؤكداً أن الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي تستوجب وحدة الموقف والتصدي بحزم للاعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.

وقال السلمي، في ندوة عقدت على هامش مشاركته في أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية، إنه في إطار إعداد استراتيجية التعامل مع دول الجوار الجغرافي، عقد البرلمان ندوة موسعة بالجامعة، شارك فيها الأمين العام أحمد أبو الغيط وعدد من المسؤولين والخبراء، مجدداً دعم البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية، مؤكداً أن شعار دورة انعقاد البرلمان العربي ووثائقه هي «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين».