عمّان تستدعي سفير إسرائيل بعد اعتقال أردنيين

المصدر: وكالات

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى عمان، لمطلبته بالإفراج عن مواطنين أردنيين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبورهما جسر الملك حسين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن "الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة عبد الباق".

وشدد على ضرورة إعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال، والتهم الموجهة للمواطنين، ومجريات التحقيقات، وضمان حقوقهما القانونية.

وأكد أن الوزارة تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراحهما.

وأوضح القضاة أن القنصل الأردني في تل أبيب زار، الثلاثاء، المواطن عبد الرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية، وتقديم الإسناد له، والاطلاع على ظروف الاحتجاز.