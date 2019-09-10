الإمارات: شراكتنا مع السعودية ترسخها التضحيات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أكدت دولة الإمارات أن شراكتها مع السعودية تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن، تؤكد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكداً أن مصالح السعودية هي مصالح الإمارات.

وكتب معاليه على حسابه في «تويتر»: «الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن، تأكيد للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات، وثقتنا فيها مطلقة».

في الأثناء تمكنت الأمم المتحدة من كسر الجمود الذي لازم اتفاق الحديدة، الموقع في ستوكهولم، واتفق وفد الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في مفاوضات السفينة «إنتركنيك دريم إم في» الجارية الآن على إنشاء مركز عمليات مشترك لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

مسؤول لـ« البيان »: اللجنة المشتركة أقرت نشر مراقبين في الحديدة