انفجار مخزن أسلحة للميليشيا في الحديدة

المصدر: عدن- البيان

لقي عشرة مدنيين مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار مخرن أسلحة للميليشيا الحوثية وسط الأحياء السكنية بمدينة الحديدة غرب اليمن، في وقت تكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في سلسلة غارات جوية، نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن انفجارات عنيفة هزت حي الزعفران السكني في مدينة الحديدة نتيجة انفجار مخزن أسلحة تابع للميليشيا تم استحداثه داخل الحي السكني ما تسبب في مقتل عشرة مدنيين وإصابة آخرين وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل لحي الواقع في شاره جيزان.

ووفقاً لهذه المصادر وقع الانفجار في مخزن سري للأسلحة والذخيرة استحدثته ميليشيا الحوثي بحي الزعفران، وأدى إلى دمار كبير في الحي، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المخزن لساعات عدة، حيث تتعمد الميليشيا تحويل الأحياء السكنية إلى ثكنات ومخازن أسلحة واستخدام المدنيين دروعاً بشرية للاحتماء من طيران التحالف العربي.

وحسب المصادر فإن الميليشيا أغلقت الحي وفرضت طوقاً أمنياً على الحي، بهدف التغطية على جريمة استخدام المدنيين والأحياء السكنية دروعاً ومخازن للأسلحة بعد أن أقدمت على اقتحام المباني السكنية ونصبت الأسلحة فوقها كما استحدثت خنادق ومتاريس وسط الأحياء السكنية إلى جانب الخنادق والمتاريس في كل مكان.

إلى ذلك أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن مقاتلاتها قصفت مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وتكبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بحسب بيان قيادة تحالف دعم الشرعية.

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي «السليلة» و«الوجف» بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد».