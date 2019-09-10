قرقاش: ثقتنا في السعودية مطلقة

المصدر: دبي، الرياض - البيان، وكالات

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن، تؤكد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكداً أن مصالح السعودية هي مصالح الإمارات، ومشدداً على أن الشراكة بينهما «تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات».

وكتب قرقاش على حسابه في «تويتر» أن «الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن، تأكيد للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات، وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات».

وأصدرت السعودية والإمارات، أول من أمس، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه استمرار جميع جهودهما السياسية والعسكرية لاحتواء الأحداث التي وقعت مؤخراً في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مشددتين في الوقت نفسه على أن نبذ الانقسام هو خطوة رئيسة لإنهاء هذه الأزمة التي نشبت بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

البيان الذي بثته وكالتا الأنباء السعودية «واس» والإماراتية «وام» في توقيت متزامن، قال إن الدولتين عملتا، وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف، على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء، يسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

وشددت السعودية والإمارات على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية، أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف (المملكة والإمارات)، والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية، وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة.