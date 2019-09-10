العراق: مقتل 15 إرهابياً في عملية إنزال جوي للتحالف

المصدر: بغداد-البيان،وكالات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، مقتل 15 عنصراً من تنظيم «داعش»، وإلقاء القبض على 9 آخرين في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين في محافظة صلاح الدين، بإنزال جوي نفذه بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وقال الجهاز في بيان إن قواته، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين، أسفرت عن مقتل 15 إرهابياً، من ضمنهم انتحاريون.

كما أشار إلى إلقاء القبض على 9 آخرين، إضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لـ «داعش»، بضربات جوية من قبل طيران التحالف.

مداهمة وتفجير

وعلى صعيد متصل، أعلنت خلية الصقور عن مقتل المنسق بين ولايات الجزيرة في كركوك، خطاب خلف محمد صالح الجواري مع مجموعته، بضربة جوية في جبال مكحول.

وجاءت العملية بالتنسيق مع التحالف، الذي استهدف المضافة بضربة جوية، أدت إلى مقتل الجواري وأفراد مجموعته، من ضمنهم المسؤول عن عمليات التفخيخ في كركوك، وفق الخلية.

وكانت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية، قد تمكنت الجمعة الماضي، من مداهمة وتفجير 7 أوكار لتنظيم داعش في مطيبيجة، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان: «بعملية استخبارية نوعية، داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين، وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة، سبعة أوكار لتنظيم داعش، تتخذ أماكن لاختبائهم وتجهيزهم لتنفيذ عمليات إرهابية».

كذلك لفتت إلى أن القوة دمرت تلك الأوكار مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.

3 انفجارات

وفي كركوك، أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية، بأن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب سبعة آخرون بعد انفجار ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة الليلة قبل الماضية بمدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وانفجرت الليلة قبل الماضية عبوة جنوبي كركوك، فيما انفجرت ثانية قرب جسر جامع النور الكبير، والثالثة قرب إعدادية الصناعة، فيما تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على تفجير عبوة رابعة.

وذكرت المصادر أن حصيلة ضحايا انفجار العبوة جنوبي كركوك، ارتفعت إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.