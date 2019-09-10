«الحمدين» يمارس الإرهاب ضد محامية أمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

كشفت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيد، التي تقاضي شقيق أمير قطر بتهم جنائية، أن مخابرات «تنظيم الحمدين» عملت على إرهابها خلال الفترة الأخيرة في محاولة للتنازل عن الدعوى. وتقاضي المحامية الأمريكية شقيق أمير قطر، خالد بن حمد بن خليفة، جراء طرده لحارسه الشخصي من العمل وتهديده بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين، وكذلك احتجاز وتعذيب طبيبه الذي أجبره على العمل واحتجزه بإحدى البنايات حتى ألقى بنفسه من أعلاها ليعاني من إعاقة مستمرة.

وأضافت المحامية الأمريكية أن «أشخاصاً مأجورين من مخابرات الدوحة تتبعوني بسيارة في محاولة لتخويفي للانسحاب من القضية».

وأوضحت أنها شعرت بسيارة تتبعها منذ فترة، قائلة: «لقد راقبوني هذا الصباح.. ركضت وراءهم، طرقت على نافذتهم، وأخبرتهم أني أراكم، والتقطت صورا للوحة الترخيص الخاصة بهم». وأكدت أن «ما تفعله المخابرات القطرية لن يجدي معي، ولن يرهبني ولن يأتي بنتيجة، بل يزيدني إصراراً على الاستمرار في القضية وفضحهم».

وكانت كاستانيد قالت إنها تتعرض لمحاولات تشويه تشنها ضدها المخابرات القطرية؛ لطمس معالم القضية الجنائية ضد خالد بن حمد.