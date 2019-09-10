دمشق: نطمح لاستعادة دورنا العربي المعهود

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن القائم بالأعمال السوري بمصر، باسم درويش، في تصريح صحافي، أن دمشق تثمن كل موقف واع وداعم لسوريا، مؤكداً أن بلاده تطمح إلى أن تستعيد دورها العربي المعهود.

وأضاف باسم درويش: «في الحقيقة، كانت هناك العديد من المطالبات في هذا الاتجاه ونحن نرى أن موقع سوريا ودورها المحوري في إطار العمل العربي المشترك كان يشكل محوراً أساسياً».

وتابع قائلاً: «ولذلك نرى اليوم أن العودة إلى الصواب متوقفة على من ارتكب الأخطاء بحق سوريا وشعبها».

وصرح قائلاً: «ننتظر ما ستؤول إليه الأمور».

وأفاد القائم بالأعمال السوري بمصر بأن دمشق «ليس لديها أي هلع أو انسياق وراء أي شيء سوى متابعة الجيش ومساندته في محاربته للإرهاب واسترداد أراضي الوطن إلى حضن الدولة السورية».

وبين درويش أن «انتصارات الجيش على الأرض هي التي يعمل عليها الشعب الذي قدم تضحيات للحفاظ على الكرامة والسيادة».

هذا، وكان سفير العراق لدى الجامعة العربية، أحمد نايف الدليمي، قد دعا لإعادة عضوية سوريا بالجامعة.

وجاءت تصريحات الدليمي خلال كلمة افتتاحية لأعمال الدورة 152 العادية لمجلس الجامعة العربية في مقرها بالقاهرة، حيث يترأس العراق أعمال هذه الدورة التي تعقد على مستوى المندوبين الدائمين.