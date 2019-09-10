المصدر: بغداد- وكالات

كشف مصدر أمني، أمس، تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا، بسبب القصف الجوي في منطقة البوكمال السورية.

ونقلت «روسيا اليوم» عن المصدر قوله إن «القصف الجوي الذي وقع في منطقة البوكمال السورية قرب الحدود العراقية، يؤجل فتح معبر القائم البوكمال، الذي كان من المقرر أن يفتتح أمس أو اليوم الثلاثاء».

وأضاف أنه «لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن للافتتاح الجديد، وبقي الأمر حتى إشعار آخر». ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.