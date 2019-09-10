فرنسا تأمل في انتقال ديمقراطي سلس بتونس

المصدر: تونس - وكالات

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن «الانتقال الديمقراطي في تونس يتم بشكل صحيح»، معرباً عن أمله في أن يتم الانتقال الديمقراطي بـ «أفضل شكل ممكن». وتأتي تصريحات لودريان قبل أسبوع من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس.

وقال لودريان، في مقابلة تلفزيونية: «إن فرنسا تلاحظ أن الانتقال الديمقراطي في تونس يتم بشكل صحيح»، مضيفاً «أنها ديمقراطية شابة، والدستور حديث العهد».

وتابع لودريان: «هناك قضاء في تونس، وأنا احترمه، وهناك دستور، وأنا احترمه، وما أتمناه هو أن يتم الانتقال الديمقراطي في أفضل شكل ممكن». وتمت الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 سبتمبر، بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو.