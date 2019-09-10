سلامة يبحث مع مسؤول أمريكي الأوضاع في ليبيا

المصدر: تونس - وكالات

التقى مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، في تونس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر»: إن لقاء سلامة وشينكر «تطرق إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا».

ويقيم معظم السفراء لدى ليبيا في تونس، بسبب الصراعات المسلحة التي شهدتها العاصمة في 2014 بين الجماعات المسلحة.

يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعاً مسلحاً بين ما يسمى بالجيش الوطني الليبي وقوات حكــــومة الوفاق المدعومة دولياً.